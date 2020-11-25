Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция задержала в ресторане Москвы подозреваемую в шантаже Тарзана 
Фото: youtube.com / Регина Тодоренко

Полиция задержала в ресторане Москвы подозреваемую в шантаже Тарзана 

Олег Сыров

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 2Карта всех событий

Полицейские задержали в ресторане в центре Москвы девушку, подозреваемую в шантаже и вымогательстве крупной денежной суммы у стриптизера и шоумена Тарзана. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по ЦАО.

Уточняется, что девушка родом из Краснодарского края. Она действовала вместе с 21-летней подельницей.

— Злоумышленники вымогали у известного актера два миллиона рублей. Он обратился в полицию. Сотрудники полиции раскрыли данное преступление. Задержание подозреваемой произведено в ресторане на улице Сергия Радонежского при передаче денег, — уточнила начальник ОССМИ Юлия Аносова.

Представитель пресс-службы добавил, что одна из подозреваемых взята под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ, у второй подозреваемой взята подписка о невыезде. По словам собеседницы «Вечерней Москвы», в настоящее время проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление всех фактов совершения преступления на основании статей 144 и 145 УПК РФ.

Ранее СМИ сообщали, что российский шоумен Сергей Глушко, более известный как Тарзан, обратился в столичную полицию с заявлением о вымогательстве у него двух миллионов рублей за нераспространение в СМИ порочащей информации о нем.

Читайте также: СМИ: Тарзан рассказал о видео, на котором он изменяет Королевой с двумя девушками

задержаниеТарзаншантаж
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Все мнения
О проекте