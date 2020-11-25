Полиция задержала в ресторане Москвы подозреваемую в шантаже Тарзана 

Фото: youtube.com / Регина Тодоренко

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 2 Карта всех событий

Полицейские задержали в ресторане в центре Москвы девушку, подозреваемую в шантаже и вымогательстве крупной денежной суммы у стриптизера и шоумена Тарзана. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по ЦАО.

Уточняется, что девушка родом из Краснодарского края. Она действовала вместе с 21-летней подельницей.

— Злоумышленники вымогали у известного актера два миллиона рублей. Он обратился в полицию. Сотрудники полиции раскрыли данное преступление. Задержание подозреваемой произведено в ресторане на улице Сергия Радонежского при передаче денег, — уточнила начальник ОССМИ Юлия Аносова.

Представитель пресс-службы добавил, что одна из подозреваемых взята под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ, у второй подозреваемой взята подписка о невыезде. По словам собеседницы «Вечерней Москвы», в настоящее время проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление всех фактов совершения преступления на основании статей 144 и 145 УПК РФ.

Ранее СМИ сообщали, что российский шоумен Сергей Глушко, более известный как Тарзан, обратился в столичную полицию с заявлением о вымогательстве у него двух миллионов рублей за нераспространение в СМИ порочащей информации о нем.

Читайте также: СМИ: Тарзан рассказал о видео, на котором он изменяет Королевой с двумя девушками