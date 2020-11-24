СМИ: Тарзан заявил, что у него вымогают два миллиона рублей

Фото: youtube.com / Регина Тодоренко

Российский шоумен Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, обратился в столичную полицию с заявлением о вымогательстве у него двух миллионов рублей за нераспространение в СМИ порочащей информации о нем. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что у артиста вымогают деньги с 16 октября в переписке через мессенджер WhatsApp. По данному факту полиция начала проверку по статье 144-145 УПК РФ («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении»).

Напомним, ранее стало известно, что между Тарзаном и его супругой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки.

Позже артистка обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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