Пятеро задержанных участников организации «Свидетели Иеговы»* не признали вины

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Челюскинская улица Карта всех событий

Пятеро задержанных в столице по делу о возобновлении работы экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* не признают своей вины. Об этом рассказали в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в четверг, 26 ноября.

Ранее по факту возобновления работы экстремистской организации в Москве было возбуждено уголовное дело. Встречи участников центра проходили на Челюскинской улице. Члены группы изучали религиозную литературу и сведения в других источниках информации, которые пропагандируют учение данной организации.

По данным ОНК, задержаны Иван Чайковский, Виталий Комаров, Юрий Чернышов, Сергей Шаталов и Владимир Калинушкин. Их содержат в камерах, где не предусмотрены телевизор, холодильник и кипятильники.

В комиссии пояснили, что мужчины не признают своей вины.

— Они называют себя верующими. Они исповедуют эту религию с 90-х годов, — передает сообщение РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что один из задержанных имеет хроническое заболевание, к нему обещали выслать бригаду врачей.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.

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