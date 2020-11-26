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Подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности задержали в Москве
Фото: Пресс-центр МВД России

Подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности задержали в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве задержаны подозреваемые в совершении незаконных финансовых операций, доход с которых превысил 66 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в четверг, 26 ноября.

По ее словам, злоумышленники находили малообеспеченных граждан и предлагали им стать гендиректорами вымышленных строительных компаний за вознаграждение в 20 тысяч рублей. Также некоторым гражданам предлагалось выступить в роли заказчиков строительства различных объектов, в том числе коттеджей и конноспортивного комплекса.

Следствие установило, что несколько сообщников с юридическим образованием на основании договоренностей подавали от имени заказчиков строительства иски в суды о невыполнении договорных обязательств. Затем в пользу истцов судебные приставы взыскивали с организаций-ответчиков деньги и перечисляли на счета злоумышленников.

Доход от такого вида деятельности составил более 66 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Организатора и троих его сообщников задержали по местам жительства в столичном регионе.

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