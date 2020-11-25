Взявший в заложники детей под Петербургом арестован на два месяца

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Колпинский районный суд арестовал на два месяца Дениса Бельтюкова, который ранее взял в заложники шестерых детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в среду, 25 ноября.

— Колпинский районный суд избрал Бельтюкову меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что арест продлится до 23 января 2021 года, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что СК предъявил мужчине обвинение в незаконном лишении свободы по статье 127 УК РФ.

Что известно о петербургском захватчике

Во вторник днем, 24 ноября, стало известно, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице. Через несколько часов петербуржца уговорили сдаться полиции.

В администрации Колпинского района отметили, что подозреваемый приехал в Петербург из Архангельской области около двух лет назад.

Власти также уточняли, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Психическое здоровье его супруги оценивали как нормальное. Сама семья — малообеспеченная.

Как пишут СМИ, захватчика зовут Денис Бельтюков. Два дня назад его задерживала полиция, но потом отпустила. Предварительно, мужчина является биологическим отцом двух детей

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