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СК предъявил обвинение мужчине, взявшему детей в заложники под Петербургом
Фото: Официальный сайт СК РФ по городу Москве

СК предъявил обвинение мужчине, взявшему детей в заложники под Петербургом

Ростислав Зубков

Закон

Мужчине, захватившему шестерых детей в заложники в пригороде Санкт-Петербурга, предъявили обвинение. Об этом управление СК РФ по Северной столице сообщило в среду, 25 ноября.

— В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы шестерых детей, — указано в релизе ведомства.

Следствие будет просить суд об аресте на время расследования обстоятельств инцидента. Помимо этого, обвиняемому назначили экспертизу, которая призвана оценить его психологическое состояние.

Что известно о петербургском захватчике

Во вторник днем, 24 ноября, стало известно, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице. Через несколько часов петербуржца уговорили сдаться полиции.

В администрации Колпинского района отметили, что подозреваемый приехал в Петербург из Архангельской области около двух лет назад.

Власти также уточняли, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Психическое здоровье его супруги оценивали как нормальное. Сама семья — малообеспеченная.

Как пишут СМИ, захватчика зовут Денис Бельтюков. Два дня назад его задерживала полиция, но потом отпустила. Предварительно, мужчина является биологическим отцом двух детей.

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Санкт-Петербургсудзаложники
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