СМИ: Мужчина захватил детей в заложники под Петербургом

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В пригороде Санкт-Петербурга, в городе Колпино, мужчина захватил в заложники детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza во вторник, 24 ноября.

Инцидент произошел на Пролетарской улице.

Уточняется, что 38-летний мужчина выгнал из дома жену и удерживает в заложниках шестерых детей. При этом, по информации СМИ, он вооружен топором. Уточняется, что на место происшествия едет спецназ.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и двое детей пострадали в аварии в Подмосковье.

Видео: Telegram-канал «Mash на Мойке»

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