Захватившего заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси задержали

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Правоохранители задержали мужчину, который ранее захватил заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси. Об этом сообщил глава патрульной полиции Важа Сирадзе в пятницу, 20 ноября.

— Все заложники освобождены, вооруженный захватчик задержан, — уточнил Сирадзе.

По его словам, следственные действия продолжаются, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси на проспекте Церетели. При себе у него было огнестрельное оружие. По информации СМИ, вооруженный мужчина взял в заложники десять человек.

Как выяснили местные новостные издания, захватчик требовал, чтобы в грузинском парламенте собрались все парламентарии и запретили любые азартные игры в стране, а также снизили цены на лекарства и проценты по банковским займам.

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