Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ узнали о захвате заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси
Фото: vk.com/gamarjoba.georgia

СМИ узнали о захвате заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси

Евгения Звощик

Происшествия

Неизвестный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси на проспекте Церетели. При себе у него было огнестрельное оружие. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди» в пятницу, 20 ноября.

Отмечается, что территория, прилегающая к зданию, оцеплена полицией. По информации СМИ, вооруженный мужчина взял в заложники десять человек.

МВД республики пока не прокомментировало данную информацию.

Читайте также: Полиция в Монреале не подтвердила захват заложников в офисе Ubisoft

Грузиявооруженное ограблениезаложники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Все мнения
О проекте