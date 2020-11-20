СМИ узнали о захвате заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси

Фото: vk.com/gamarjoba.georgia

Неизвестный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси на проспекте Церетели. При себе у него было огнестрельное оружие. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди» в пятницу, 20 ноября.

Отмечается, что территория, прилегающая к зданию, оцеплена полицией. По информации СМИ, вооруженный мужчина взял в заложники десять человек.

МВД республики пока не прокомментировало данную информацию.

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