СМИ узнали о захвате заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси
Неизвестный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси на проспекте Церетели. При себе у него было огнестрельное оружие. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди» в пятницу, 20 ноября.
Отмечается, что территория, прилегающая к зданию, оцеплена полицией. По информации СМИ, вооруженный мужчина взял в заложники десять человек.
МВД республики пока не прокомментировало данную информацию.
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