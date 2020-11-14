Полиция в Монреале не подтвердила захват заложников в офисе Ubisoft
Полиция в Монреале не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.
— Угроз не обнаружено. Эвакуация людей из здания продолжается, — сказано в сообщении.
No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020
По данным телеканала TVA, в настоящее время монреальская полиция ведет розыск лиц, которые сообщили о захвате заложников.
Ранее сообщалось, что полиция проводит спецоперацию в Монреале после сообщений о захвате заложников. Уточняется, что офис компании Ubisoft находится в районе Майл-Энд. Полиция оцепила район.
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