Полиция в Монреале не подтвердила захват заложников в офисе Ubisoft

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Полиция в Монреале не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

— Угроз не обнаружено. Эвакуация людей из здания продолжается, — сказано в сообщении.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

По данным телеканала TVA, в настоящее время монреальская полиция ведет розыск лиц, которые сообщили о захвате заложников.

Ранее сообщалось, что полиция проводит спецоперацию в Монреале после сообщений о захвате заложников. Уточняется, что офис компании Ubisoft находится в районе Майл-Энд. Полиция оцепила район.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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