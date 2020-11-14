Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция в Монреале не подтвердила захват заложников в офисе Ubisoft
Фото: pixabay.com

Полиция в Монреале не подтвердила захват заложников в офисе Ubisoft

Юлия Курганова

Происшествия

Полиция в Монреале не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

— Угроз не обнаружено. Эвакуация людей из здания продолжается, — сказано в сообщении.

По данным телеканала TVA, в настоящее время монреальская полиция ведет розыск лиц, которые сообщили о захвате заложников.

Ранее сообщалось, что полиция проводит спецоперацию в Монреале после сообщений о захвате заложников. Уточняется, что офис компании Ubisoft находится в районе Майл-Энд. Полиция оцепила район.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Читайте также: Полиция опровергла информацию о захвате заложников на севере Москвы

полицияКанадазаложники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Отдыхая весь январь, наверняка сопьемся

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте