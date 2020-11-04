Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция опровергла информацию о захвате заложников на севере Москвы
Фото: depositphotos.com

Полиция опровергла информацию о захвате заложников на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия

Полиция опровергла информацию о захвате заложников на севере Москвы. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, информация об удержании людей не соответствует действительности.

— Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный удерживает заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв. По данным источника ТАСС, инцидент произошел по адресу Головинское шоссе, дом 8, корпус 1.

Накануне столичная полиция задержала мужчину с двумя предметами, внешне похожими на боеприпасы, когда он пытался пройти на территорию управления внутренних дел. Инцидент произошел около 12:00 по московскому времени. В ходе проверки выяснилось, что изъятыми предметами являются гранаты для игры в страйкбол.

Читайте также: Детей из Москвы отправили в больницу после избиения собачьим поводком в семье

Москваполициязаложники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте