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Полиция опровергла информацию о захвате заложников на севере Москвы. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, информация об удержании людей не соответствует действительности.

— Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный удерживает заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв. По данным источника ТАСС, инцидент произошел по адресу Головинское шоссе, дом 8, корпус 1.

Накануне столичная полиция задержала мужчину с двумя предметами, внешне похожими на боеприпасы, когда он пытался пройти на территорию управления внутренних дел. Инцидент произошел около 12:00 по московскому времени. В ходе проверки выяснилось, что изъятыми предметами являются гранаты для игры в страйкбол.

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