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СМИ: Полиция проводит спецоперацию в Монреале после сообщений о захвате заложников
Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

СМИ: Полиция проводит спецоперацию в Монреале после сообщений о захвате заложников

Евгения Звощик

Происшествия

Канадские полицейские проводят спецоперацию в одном из районов Монреаля после сообщений о захвате заложников в офисе компании Ubisoft. Об этом сообщает издание The Globe and Mail в пятницу, 13 ноября.

Данную информацию также передает телеканал CBC. Уточняется, что офис компании Ubisoft находится в районе Майл-Энд. Полиция оцепила район. По некоторым данным, в здании компании удерживаются заложники. В Сети появились первые видео, на которых видна работа сотрудников правоохранительных органов Монреаля.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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