Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых держали в заложниках в Петербурге

Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Шестеро детей, которых удерживали в квартире в пригороде Санкт-Петербурга, находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

— Их обследуют врачи, дадут свои дальнейшие рекомендации. С детьми уже работают психологи, подключились местные органы опеки, — приводит РИА Новости слова детского омбудсмена.

Она уточнила, что с матерью детей в настоящее время работают сотрудники правопорядка.

Кузнецова указала на необходимость предоставить семье всю возможную помощь, чтобы дети как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Ранее подозреваемый в захвате детей сдался полиции и отпустил их. Мужчину увезли в отделение полиции на допрос. Предварительно, он решился на преступление из ревности к жене.

Что известно о петербургском захватчике

Во вторник днем, 24 ноября, стало известно, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице.

В администрации Колпинского района отметили, что подозреваемый приехал в Петербург из Архангельской области около двух лет назад.

Власти также уточняли, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Психическое здоровье его супруги оценивали как нормальное. Сама семья — малообеспеченная.

Как пишут СМИ, захватчика зовут Денис Бельтюков. Два дня назад его задерживала полиция, но потом отпустила. Предварительно, мужчина является биологически отцом двух детей.

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