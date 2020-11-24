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Прокуратура начала доследственную проверку после захвата заложников в Петербурге
Фото: depositphotos.com

Прокуратура начала доследственную проверку после захвата заложников в Петербурге

Ростислав Зубков

Закон

В Санкт-Петербурге после сообщений о захвате детей в заложники инициирована доследственная проверка. Об этом прокуратура Северной столицы сообщила во вторник, 24 ноября.

Ведомство взяло ситуацию на контроль.

— Прокуратура поставила на контроль производство оперативных мероприятий, а также ход проведения доследственной проверки, — приводит ТАСС заявление прокуратуры.

Что известно о петербургском захватчике

Во вторник днем, 24 ноября, стало известно, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице. Полиция ведет переговоры с злоумышленником.

В администрации Колпинского района отметили, что подозреваемый приехал в Петербург из Архангельской области около двух лет назад.

Власти также уточняли, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Психическое здоровье его супруги оценивали как нормальное. Сама семья — малообеспеченная.

Как пишут СМИ, захватчика зовут Денис Бельтюков. Два дня назад его задерживала полиция, но потом отпустила.

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Санкт-Петербургпроверказаложники
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