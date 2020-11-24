Появились первые подробности ситуации с захватом детей в заложники под Петербургом

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Захвативший в заложники шестерых детей под Петербургом мужчина не выдвигает никаких требований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции во вторник, 24 ноября.

По словам собеседника агентства, злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители ведут переговоры с мужчиной. Уточняется, что на него в полицию заявила жена, которая не смогла попасть в квартиру, где находятся шестеро ее детей.

В свою очередь, в Telegram-канале «Baza» сообщается, что мужчина требует пустить в квартиру его жену. Он согласился обменять ее на детей. Кроме того, отмечается, что перед захватом детей в заложники мужчина уличил женщину в измене. Среди детей, которые находятся в заложниках у злоумышленника, трое — его родные.

Ранее сообщалось, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпино, в доме на Пролетарской улице.

Читайте также: Проверку организовали после пожара в Подмосковье, в котором пострадали четверо детей