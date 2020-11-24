Назван мотив мужчины, захватившего шестерых детей в заложники в Петербурге
Петербуржец, захвативший шестерых детей в заложники в Колпине, мог поступить так из ревности к жене. О мотиве подозреваемого сообщает местная полиция.
Ранее в СМИ появилась информация, что захватчик сдался правоохранителям. Его уговорили отпустить детей и выйти к стражам порядка.
Эти данные подтвердили в УМВД Колпинского района.
— В ходе переговоров мужчина сдался, он находится в полиции, — приводит РИА Новости слова сотрудника правопорядка.
В силовых структурах уточнили, что дети не пострадали.
Что известно о петербургском захватчике
Во вторник днем, 24 ноября, стало известно, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице.
В администрации Колпинского района отметили, что подозреваемый приехал в Петербург из Архангельской области около двух лет назад.
Власти также уточняли, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Психическое здоровье его супруги оценивали как нормальное. Сама семья — малообеспеченная.
Как пишут СМИ, захватчика зовут Денис Бельтюков. Два дня назад его задерживала полиция, но потом отпустила. Предварительно, мужчина является биологически отцом двух детей.
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