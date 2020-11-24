Назван мотив мужчины, захватившего шестерых детей в заложники в Петербурге

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Петербуржец, захвативший шестерых детей в заложники в Колпине, мог поступить так из ревности к жене. О мотиве подозреваемого сообщает местная полиция.

Ранее в СМИ появилась информация, что захватчик сдался правоохранителям. Его уговорили отпустить детей и выйти к стражам порядка.

Эти данные подтвердили в УМВД Колпинского района.

— В ходе переговоров мужчина сдался, он находится в полиции, — приводит РИА Новости слова сотрудника правопорядка.

В силовых структурах уточнили, что дети не пострадали.

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Что известно о петербургском захватчике

Во вторник днем, 24 ноября, стало известно, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице.

В администрации Колпинского района отметили, что подозреваемый приехал в Петербург из Архангельской области около двух лет назад.

Власти также уточняли, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Психическое здоровье его супруги оценивали как нормальное. Сама семья — малообеспеченная.

Как пишут СМИ, захватчика зовут Денис Бельтюков. Два дня назад его задерживала полиция, но потом отпустила. Предварительно, мужчина является биологически отцом двух детей.

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