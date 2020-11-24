СМИ: Захвативший шестерых детей петербуржец сдался полиции

Фото: ТАСС / Петр Ковалёв

Мужчина, захвативший шестерых детей в квартире в Петербурге, вышел из квартиры и сдался. Об этом ТАСС сообщает во вторник, 24 ноября, со ссылкой на источник.

По предварительной информации, подозреваемый сам открыл дверь квартиры, где удерживал детей, и вышел к правоохранителям. Его задержали.

По словам одного из стражей порядка, дети целы.

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Что известно о петербургском захватчике

Во вторник днем, 24 ноября, стало известно, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице.

В администрации Колпинского района отметили, что подозреваемый приехал в Петербург из Архангельской области около двух лет назад.

Власти также уточняли, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Психическое здоровье его супруги оценивали как нормальное. Сама семья малообеспеченная.

Как пишут СМИ, захватчика зовут Денис Бельтюков. Два дня назад его задерживала полиция, но потом отпустила.

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