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СМИ: Захвативший шестерых детей петербуржец сдался полиции
Фото: ТАСС / Петр Ковалёв

СМИ: Захвативший шестерых детей петербуржец сдался полиции

Ростислав Зубков

Происшествия

Мужчина, захвативший шестерых детей в квартире в Петербурге, вышел из квартиры и сдался. Об этом ТАСС сообщает во вторник, 24 ноября, со ссылкой на источник.

По предварительной информации, подозреваемый сам открыл дверь квартиры, где удерживал детей, и вышел к правоохранителям. Его задержали.

По словам одного из стражей порядка, дети целы.

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

Что известно о петербургском захватчике

Во вторник днем, 24 ноября, стало известно, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице.

В администрации Колпинского района отметили, что подозреваемый приехал в Петербург из Архангельской области около двух лет назад.

Власти также уточняли, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Психическое здоровье его супруги оценивали как нормальное. Сама семья малообеспеченная.

Как пишут СМИ, захватчика зовут Денис Бельтюков. Два дня назад его задерживала полиция, но потом отпустила.

Читайте также: Прокуратура начала доследственную проверку после захвата заложников в Петербурге

Санкт-Петербургполициязаложники
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