Строительство сразу двух объектов образования стартовало в столице

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2-ая Институтская улица Карта всех событий

В столице стартовало строительство детского сада на 150 мест и школы на 825 мест. Они станут частью социальной инфраструктуры крупных жилых комплексов и будут возведены за счет внебюджетных источников. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, детский сад на 2-й Институтской улице в районе Рязанский на юго-востоке Москвы сможет принять 150 малышей. Всего в учреждении предусмотрено шесть групп, у каждой из которых будут отдельная раздевалка, комната для игр и занятий, спальня и буфет.

В здании будет три этажа, а его площадь составит около 2,8 тысячи квадратных метров.

— Помимо групповых ячеек здесь будут функционировать музыкальный и физкультурный залы, медкабинет и кабинеты психолога и логопеда. На территории детсада планируется разместить шесть игровых и одну спортивную площадку. Прилегающую к саду территорию благоустроят и озеленят, — уточнил Левкин.

Помимо этого, идет строительство школы на 825 мест площадью около 19,5 тысячи квадратных метров в Кунцеве. Здесь будет свой IT-полигон с зонами теоретических занятий и специальными площадками для демонстрации моделей и робототехники. В учебном учреждении также разместятся медиатека и два спортивных зала.

В школе оборудуют специализированные классы с лаборантскими для естественных наук — физики, химии и биологии, а также кабинеты черчения, рисования и иностранного языка.

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