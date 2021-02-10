Около трех тысяч спецмашин выехали на уборку снега в Московской области

Фото: Кардашов Антон / АГН «Москва»

Порядка трех тысяч единиц специальной уборочной техники задействованы в очистке дорог, дворов и общественных пространств от снега в Московской области. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на областной Минтранс.

— Для обеспечения безопасного и комфортного проезда мобилизовано максимальное число ресурсов. На дорогах Подмосковья сейчас работают свыше двух тысяч дорожных рабочих и более 1,4 тысячи единиц специализированной техники, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что за прошедшую ночь (с 9 на 10 февраля — прим. «ВМ») специалисты очистили от осадков и обработали противогололедными материалами около 15,3 тысячи километров дорог на территории региона. Так как 12 февраля в области ожидается сильный снегопад, дорожные рабочие проведут превентивную обработку проезжей части на основных региональных трассах.

Как сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, за ночь коммунальщики расчистили от снежной насыпи 10,8 миллиона квадратных метров дворов и общественных территорий, обработали реагентами более девяти миллионов квадратных метров пешеходных дорожек. Кроме того, было вывезено на снегоплавильные пункты более 2,6 тысячи кубических метров снега.

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