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Подозреваемого в расчленении женщины задержали в Ленинградской области
Фото: СК РФ

Подозреваемого в расчленении женщины задержали в Ленинградской области

Виктория Родимкина

Происшествия

Мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении женщины, задержали в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону в среду, 10 февраля.

По данным следователей, части тела женщины в пакетах были найдены вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления: им оказался 64-летний мужчина. В ходе допроса он признался в содеянном.

По данным ведомства, подозреваемый напал на женщину во время распития алкоголя в частном доме в городе Мурино. Он нанес ей множество ударов по голове, а после того как женщина скончалась, расчленил ее тело и вывез его в пакетах, передает РИА Новости.

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