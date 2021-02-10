Столичные рентгенологи заполнили более 40 тысяч протоколов с помощью голосового ввода

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Столичные рентгенологи более 40 тысяч раз воспользовались технологией голосового ввода для заполнения протоколов. Это помогло медикам сэкономить более 20 процентов времени, которое отводится на описание исследования.

— Медики увидели в нововведении хороший потенциал и теперь применяют его в своей повседневной практике. Кроме того, благодаря единой цифровой платформе заключение сразу передается лечащему врачу, а также доступно пациенту в электронной медкарте, — пояснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий по цифровизации комплекса социального развития Москвы Владимир Макаров.

Отмечается, что технология голосового ввода применяется в поликлиниках, стационарах и Московском референс-центре лучевой диагностики, специалисты которой дистанционно описывают исследования.

Технология, позволяющая описывать результаты рентгенологических исследований с помощью голоса, была запущена летом 2019 года. Для голосового ввода медикам необходимо иметь гарнитуру или специальные микрофоны-пульты, с помощью которых они могут переключать изображения на рабочей станции. Программа автоматически распознает текст и набирает его, врачу следует лишь проверить готовый протокол, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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