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Столичные рентгенологи заполнили более 40 тысяч протоколов с помощью голосового ввода
Фото: Павел Волков

Столичные рентгенологи заполнили более 40 тысяч протоколов с помощью голосового ввода

Анастасия Колоскова

Город

Столичные рентгенологи более 40 тысяч раз воспользовались технологией голосового ввода для заполнения протоколов. Это помогло медикам сэкономить более 20 процентов времени, которое отводится на описание исследования.

— Медики увидели в нововведении хороший потенциал и теперь применяют его в своей повседневной практике. Кроме того, благодаря единой цифровой платформе заключение сразу передается лечащему врачу, а также доступно пациенту в электронной медкарте, — пояснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий по цифровизации комплекса социального развития Москвы Владимир Макаров.

Отмечается, что технология голосового ввода применяется в поликлиниках, стационарах и Московском референс-центре лучевой диагностики, специалисты которой дистанционно описывают исследования.

Технология, позволяющая описывать результаты рентгенологических исследований с помощью голоса, была запущена летом 2019 года. Для голосового ввода медикам необходимо иметь гарнитуру или специальные микрофоны-пульты, с помощью которых они могут переключать изображения на рабочей станции. Программа автоматически распознает текст и набирает его, врачу следует лишь проверить готовый протокол, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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