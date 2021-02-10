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Появилась интерактивная карта с планами по замене лифтов в столице
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Появилась интерактивная карта с планами по замене лифтов в столице

Анастасия Колоскова

Город

На сайте Фонда капитального ремонта (ФКР) опубликована интерактивная карта, на которой отмечены дома с подлежащими замене лифтами в ближайшие несколько лет.

Отмечается, что будет заменено то лифтовое оборудование, которому в 2022–2023 годах исполнится 25 лет.

Как пояснил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Илья Байдужий, новые требования к лифтам предъявляются в столице с 2019 года.

— Помимо общих вопросов безопасности, особое внимание уделяется комфорту жителей. Так, например, в домах, где шахты лифтов позволяют увеличить проемы дверей, их увеличивают до 700 миллиметров. Для лифтов используют современные износостойкие отделочные материалы, — цитирует главу департамента официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что собственники жилья многоквартирных домов, отмеченных на карте, могут воспользоваться электронным сервисом с предложениями по замене лифтов.

У москвичей есть возможность ознакомиться с перспективами по обновлению лифтового оборудования, а затем согласовать проведение работ по результатам итогов общедомового голосования.

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