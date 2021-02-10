Работу жительницы Подмосковья оценили на премии ЦФО в области литературы

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Работу жительницы Московской области Ирины Линниковой отметили премией Центрального федерального округа (ЦФО) в области литературы и искусства. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Женщина является сотрудницей Ивантеевской централизованной библиотечной системы. Ей вручат благодарственное письмо от лица полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева за вклад в сохранение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Уточняется, что в прошлом году в финал конкурса попали произведения, в которых была раскрыта тема отражения войны 1941–1945 годов в произведениях искусства. За премию боролись 99 проектов, представляющих все регионы ЦФО. В результате были определены победители в четырех номинациях. Они получат премии в размере 500 тысяч рублей.

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