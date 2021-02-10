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Многоэтажку по реновации в Хорошево-Мневниках введут в эксплуатацию до конца года
Фото: АГН Москва

Многоэтажку по реновации в Хорошево-Мневниках введут в эксплуатацию до конца года

Анастасия Колоскова

Город

Двухсекционный жилой дом с подземным паркингом на 155 квартир для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Хорошево-Мневники в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Новый дом будет возведен по адресу: улица Мневники владение 10 корпус 1. На данный момент проводятся отделочные работы и благоустройство территории.

Общая площадь квартир составит 8 тысяч 844,8 квадратных метра. В том числе три квартиры будут оборудованы для маломобильных жильцов.

Фасады дома облицуют керамическим пиленым кирпичом, а лоджии остеклят.

Вестибюль жилой части вместит колясочную, комнату консьержа, кладовую для инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В здании будут установлены пассажирский и грузовой лифты.

Придомовую территорию украсят деревья и кустарники, а также газоны и цветники. Также появятся детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха взрослых.

— Всего в районе Хорошево-Мневники по программе реновации новые квартиры получат жители 156 домов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров, — цитирует слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, всего в районе подобрано 12 стартовых площадок для программы реновации.

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