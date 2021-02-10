Еще более 99 тысяч москвичей получили доступ к графику переселения по реновации

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Этапы и сроки переселения по программе реновации в Москве получили свыше 99 тысяч граждан. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 10 февраля.

Он отметил, что узнать о времени своего переселения по реновации смогут жители 665 многоквартирных домов.

— В опубликованном приказе в первый этап в 2020-2024 годах попали 152 дома — это около 14 тысяч жителей. Во второй этап с 2025 по 2028 год попали 252 дома — это более 38 тысяч жителей, — сказал глава департамента.

По его словам, в третий этап переселения включили еще 261 дом, в котором проживают около 47 тысяч человек. Сергей Левкин уточнил, что всего во время первого этапа переселят 1082 дома, во время второго — 1888 домов, а в третий этап — 2 070 домов, передает ТАСС.

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