Робот Светлана на горячей линии 122 обработала миллион звонков

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Робот-помощник Светлана обработала миллион звонков, которые поступили на горячую линию 122 в Московской области. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное мингосуправления.

— В 2020 году мы запустили работу искусственного интеллекта для разгрузки операторов кол-центра региона, — напомнил глава ведомства Максим Рымар.

По его словам, данное решение было правильным, так как оно доказало свою эффективность. Помимо звонков, робот Светлана оформила 315 тысяч вызовов врачей на дом для граждан, проживающих на территории Московской области.

Благодаря работе этого искусственного интеллекта удалось снизить в три раза время ожидания на линии, что получило особенную значимость в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Успешным опытом Подмосковье уже поделилось с двенадцатью регионами России.

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