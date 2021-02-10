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Врач объяснил, как восстановить легкие после курения
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Врач объяснил, как восстановить легкие после курения

Анастасия Чанцева

Здоровье

Когда человек бросает курить, легкие начинают длительный процесс восстановления. Но его можно ускорить, следуя простым правилам. Об этом рассказал заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.

Доктор рассказал, что табачный дым вызывает воспалительный процесс в легких. Многие курильщики страдают от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Основные признаки этого недуга — одышка, влажный кашель со свистящими хрипами.

Когда человек бросает курить, необходимо обратиться к пульмонологу и кардиологу, пройти полное медицинское обследование и сдать необходимые анализы. Врач рекомендует больше двигаться, выполнять дыхательную гимнастику. По словам терапевта, курящий человек может не дожить до ХОБЛ, потому что высока вероятность летального исхода, если заболеть при этом коронавирусной инфекцией.

— Никотин и смолы, попадая в организм, грубо говоря, царапают сосуд, ранят его. А мы знаем, что в таких ситуациях на помощь «прибегают» тромбоциты: они готовы «латать раны». Но таким своим скоплением, да еще и в узких сосудах с атеросклерозом, они только повышают риск образования тромба и внезапной смерти, — подчеркнул Верткин.

Врач добавил, что только комплексный подход поможет восстановиться быстрее и чувствовать себя здоровым, передает «АиФ».

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