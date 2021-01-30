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Врачи оценили опасность вейпов, кальянов и сигарет
Фото: pexels

Врачи оценили опасность вейпов, кальянов и сигарет

Юлия Курганова

Здоровье

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал, что на сегодняшний день никаких масштабных исследований относительно курения электронных сигарет учеными не проводилось. Поэтому заявления об их безопасности крайне сомнительны.

Он сообщил, что производители свели к минимуму уровень содержания смол и других вредных веществ в айкосах и вейпах, но не учли, что глицерин так же опасен для здоровья.

— Традиционный способ курения — сигары и трубки — сводит к минимуму возникновение рака легких, поскольку дым в легкие не проникает, но при этом увеличивается риск рака слизистой, — рассказал медик в интервью изданию URA.RU.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев считает также. Он отметил, что и вейпы, и кальяны, и сигареты одинаково вредны для здоровья человека.

Врач сообщил, что курение вызывает опухоли, болезни дыхания и обструктивную болезнь легких. По его словам, электронные сигареты вызывают еще более острые болезни, и последствия от них иногда тяжелее.

Читайте также: «Сродни наркомании»: врачи рассказали, чем опасны вейпы, сигареты и кальяны

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