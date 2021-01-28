«Сродни наркомании»: врачи рассказали, чем опасны вейпы, сигареты и кальяны

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В России 28 января вступает в силу ряд ограничений на продажу никотиносодержащей продукции. Изменения в федеральный закон № 15 были приняты Советом Федерации и подписаны президентом еще в июле 2020 года.

Поправки к законодательству вступают в силу постепенно. Так, с 30 октября прошлого года было запрещено курить кальяны в кафе и ресторанах, даже если смеси не содержат никотина. А в новом году государство взялось за электронные сигареты.

В частности, теперь нельзя будет продавать жидкости для вейпов крепостью более 20 мг никотина, что коснется всех одноразовых устройств, и реализовывать любые виды заправок для электронных сигарет в интернет-магазинах, а в оффлайн-магазинах станет невозможной открытая выкладка товара. Однако для здоровья граждан, уверены законодатели, это пойдет на пользу. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, нововведения позволят снизить зависимость населения от никотинсодержащей продукции и смертность от большого количества заболеваний.

Надо знать меру

Как объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой» врач-отоларинголог Иван Лесков, в электронных сигаретах в отличие от традиционных нет целого ряда побочных продуктов — различных смол, повреждающих ткань легких. Однако и тут важно знать меру, считает эксперт.

— Одно время одна западная компания выпускала ингаляторы с никотином для курильщиков, для желающих бросить курить или для тех, кому трудно перенести полет на самолете и так далее. Вот электронные сигареты ближе к таким ингаляторам. Но никотин в них содержащийся опасен в любом случае. Когда вы курите вейп, передозировку никотином получить очень легко. И если смотреть с такой стороны, то получается, что обычная сигарета лучше. Передозировки никотином у обычного курильщика точно не будет, потому что он в принципе привык, да и в сигарете никотина не так много, тогда как в электронной его количество соответствует целой пачке обычных сигарет, — добавил специалист.

Если рассматривать проблему курения в контексте заболеваний отоларингологии, то, по словам Ивана Лескова, пока вообще рано делать какие-либо выводы о вреде электронных сигарет по сравнению с обычными.

— Курительные устройства появились совсем недавно, чтобы делать какие-то выводы. Тут можно вспомнить историю с кофе. Для того, чтобы внести ясность, потребовалось 20 лет. Исследовали медсестер в Великобритании, употреблявших большое количество кофе. Так что, раньше чем через несколько десятков лет статистики по вейпам чисто физически не будет. Пока же ясно, что ничего, кроме раздражения верхних дыхательных путей, не происходит. Правда, хроническое раздражение может закончиться раковым заболеванием, — отметил эксперт.

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Болезни курильщиков

Пульмонолог, профессор РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Александр Карабиненко, сравнивая вред от вейпа, кальяна и обычной сигареты, дал однозначный ответ.

— Они все вредные. В электронные сигареты, например, можно заправить не только никотин, но и любые другие вещества. Во всяком случае, это является эквивалентом для курения обычных сигарет. Помимо практического взгляда на вопрос курения, есть еще и этические моменты — то, что этот пар выдыхается в окружающую среду и отравляет окружающих. Курильщикам в тот момент хорошо, а о других людях они не задумываются, — объяснил эксперт.

Пульмонолог подробно расписал, какие заболевания ждут курильщиков.

— Во-первых, страдают легкие, бронхи. Во-вторых, страдают сосуды. О том, что курение очень вредно для тех, у кого болят сосуды, люди редко вспоминают. Только когда дело доходит до ампутации ног. Также инфаркты, инсульты, ранняя артериальная гипертония — все это результат курения. Рак легкого, рак пищеварительного тракта встречается реже, чем все остальное, но и его стоит опасаться. Сейчас у нас вообще помолодели болезни сердечно-сосудистой системы и смерти от этих заболеваний. Происходит так в том числе из-за курения. Фактически люди себя добровольно уничтожают, — сказал врач.

Как бросить курить?

Карабиненко сравнивает курение с наркозависимостью, независимо от того, в каком виде человек пристрастился к этой привычке. Ее негативные последствия проявляются постепенно.

— Первый симптом — утренний кашель. Первым делом курильщик, когда просыпается, должен прокашляться. Это говорит, что у него уже бронхит курильщика. За бронхитом курильщика дальше пойдет хроническая обструктивная болезнь легких. А на ее фоне пойдут частые пневмонии, разовьется бронхиальная астма. Курение — это та же самая наркомания. Потому что развивается сильная никотиновая зависимость. Ее, как и любую наркоманию, нужно лечить у нарколога, психотерапевта, комплексно с этим бороться, — пояснил специалист.

Правда, для того чтобы побороть вредную привычку, одной помощи врачей недостаточно, уверен собеседник «ВМ». Человек для этого должен созреть сам, взять себя в руки. Желательно не откладывать решение при появлении первых симптомов, резюмировал Карабиненко. И какие-либо запреты, ограничения здесь сыграют уже меньшую роль.

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