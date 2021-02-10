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«Просто бомба»: Собчак предстала перед поклонниками в леопардовом купальнике
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Просто бомба»: Собчак предстала перед поклонниками в леопардовом купальнике

Анастасия Чанцева

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в Instagram-аккаунте фото, где она лежит на побережье Мальдив в купальнике с леопардовым принтом.

Новая публикация теледивы не оставила равнодушными подписчиков. Они оставили множество восторженных комментариев под фото.

«Красивый купальник»; «Просто бомба»; «Нереальная»; «Какая вы красоточка»; «Нужно устроить битву купальников», — написали они под постом Собчак.

Ксения Собчак находится на отдыхе с семьей на Мальдивских островах. Телеведущая охотно публикует в своем блоге снимки с пляжа и огромной виллы.

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