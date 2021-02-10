Киноклуб «Диалог» начнет работу в столице

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сеть кинотеатров «Москино» анонсировал открытие киноклуба «Диалог», встречи которого будут проходить в кинотеатрах «Молодежный» и «Тула».

Новый проект призван возродить традиции киноклубов в современном формате. Показы современных российских авторских фильмов и советской классики буду проходить еженедельно. В рамках программы будут показаны в том числе и артхаусные ленты, а также документальные, анимационные и экспериментальные фильмы. Проект предусматривает возможность общения зрителей с создателями кинокартин.

Как напомнила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, общество киноклубов зародилось в далеком 1925 году как общество друзей советской кинематографии и достигла наибольшего расцвета в 1960–1970 годах. В это время в обсуждении своих картин принимали участие культовые отечественные режиссеры, такие как Тарковский, Параджанов, Кончаловский, Муратова и Михалков.

— Сегодня, в эпоху новых цифровых и аудиовизуальных возможностей, мы наблюдаем возрождение интереса к киноклубам. «Москино» поддерживает этот тренд и открывает свой киноклуб «Диалог», зрителей которого ждут встречи только с новым отечественным кино и самыми яркими кинематографистами, — цитирует Мокрицкую официальный сайт мэра Москвы.

Первый показ в рамках клуба пройдет 16 февраля. Посетителям кинотеатра «Молодежный» предлагают посмотреть фильм «Человек из Подольска» режиссера Семена Серзина по мотивам пьесы Дмитрия Данилова. Ленту представят заслуженный артист России Владимир Майзингер, актер Евгений Сангаджиев и солист группы OQJAV Вадик Королев, исполнившие в ленте главные роли.

Отмечается, что студенты будут иметь возможность посещать киноклуб бесплатно после предварительной регистрации и предъявления студенческого билета.

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