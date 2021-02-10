Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кладку стен завершат в храме святой равноапостольной Марии Магдалины к маю
Фото: mos.ru

Кладку стен завершат в храме святой равноапостольной Марии Магдалины к маю

Анастасия Волоснова

Город
2, 2-й Сетуньский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

К маю 2021 года в районе Раменки завершится очередной этап строительства храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Церковь возводится в стиле псковско-новгородской архитектуры XIV–XVII веков по адресу 2-й Сетуньский проезд, владение 9. Отмечается, что храм будет рассчитан на 300 прихожан.

— В настоящее время возводятся стены основного объема каменной церкви. Завершить кирпичную кладку стен и устройство металлокаркаса сводов предполагается к маю, — отметил Сергей Левкин.

На цокольном этаже здания церкви будут расположены классы воскресной школы, а также актовый зал и ризница. Уточняется, что воскресная школа уже открылась, в помещениях проводятся мастер-классы и культурные мероприятия. Кроме того, церковь начала набор в детский хор и приглашает всех желающих на творческие вечера.

Строительство храма стартовало в 2019 году, отметил депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов, советник мэра Москвы Владимир Ресин.

Читайте также: Многоэтажку по реновации в Хорошево-Мневниках введут в эксплуатацию до конца года

храмСергей Левкинстроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет в кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Все мнения
О проекте