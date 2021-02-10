Кладку стен завершат в храме святой равноапостольной Марии Магдалины к маю

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2, 2-й Сетуньский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

К маю 2021 года в районе Раменки завершится очередной этап строительства храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Церковь возводится в стиле псковско-новгородской архитектуры XIV–XVII веков по адресу 2-й Сетуньский проезд, владение 9. Отмечается, что храм будет рассчитан на 300 прихожан.

— В настоящее время возводятся стены основного объема каменной церкви. Завершить кирпичную кладку стен и устройство металлокаркаса сводов предполагается к маю, — отметил Сергей Левкин.

На цокольном этаже здания церкви будут расположены классы воскресной школы, а также актовый зал и ризница. Уточняется, что воскресная школа уже открылась, в помещениях проводятся мастер-классы и культурные мероприятия. Кроме того, церковь начала набор в детский хор и приглашает всех желающих на творческие вечера.

Строительство храма стартовало в 2019 году, отметил депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов, советник мэра Москвы Владимир Ресин.

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