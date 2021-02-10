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Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию на западе Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию на западе Москвы

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Кастанаевская улица, 44Ак1 Карта всех событий

Жилой дом ввели в эксплуатацию в районе Фили-Давыдково на западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— В районе Фили-Давыдково на улице Кастанаевской, владения 44–48, корпус 2, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, — отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Ранее был введен в эксплуатацию соседний корпус — владения 44–48. Переселять жителей начнут в этом году. Загрутдинов добавил, что территория рядом с домами уже благоустроена.

Новый дом построен по индивидуальному проекту. В нем расположена 161 квартира, пять из них оборудованы для людей с ограниченными возможностями.

Всего районе Фили-Давыдково новые квартиры получат 21,5 тысячи жителей из 119 домов. Для нового строительства домов в районе подобрано 10 стартовых площадок, сообщает пресс-служба департамента строительства.

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