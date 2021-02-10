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Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на северо-востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на северо-востоке Москвы

Олег Сыров

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Хабаровская улица, 23к3 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на северо-востоке Москвы в среду, 10 февраля. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 14:36 по московскому времени 10 февраля. Уточняется, что жилая квартира загорелась на восьмом этаже дома по адресу: улица Хабаровская, дом 23, корпус 3. Площадь пожара составила десять квадратных метров, сообщили в ведомстве.

Пожарные оперативно выехали на место происшествия и ликвидировали возгорание к 14:59 по московскому времени. Из огня были спасены два человека, один из них позже скончался. С этажа выше возгорания были также эвакуированы два человека. Причины пожара не уточняются.

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