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Россияне рассказали, каких поэтов считают величайшими в мире
Фото: Екатерина Рощина, «Вечерняя Москва»

Россияне рассказали, каких поэтов считают величайшими в мире

Елена Фролова

Литература

Россияне рассказали, каких поэтов они любят больше всего и считают величайшими в мире. В тройку лидеров попали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Сергей Есенин. Об этом сообщает «Мир 24» со ссылкой на результаты исследования, проведенного социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос приурочили ко Дню памяти Пушкина, который ежегодно отмечается 10 февраля. По результатам исследования, величайшим поэтом Александра Сергеевича считают 78 процентов респондентов, Михаила Лермонтова отметили 43 процента, а Сергея Есенина — 37 процентов. Их же участники опроса указали как любимых поэтов-классиков. Помимо этого, в пятерке лучших оказались Владимир Маяковский (15 процентов) и Анна Ахматова (семь процентов).

Участники опроса также указали иностранных поэтов: Уильяма Шекспира (пять процентов), Джорджа Гордона Байрона (два процента).

Уточняется, что в списке лучших поэтов странным образом оказались и великие мастера прозы: Антон Чехов (два процента), Николай Гоголь (три процента), Федор Достоевский (шесть процентов) и Лев Толстой (11 процентов).

Среди стихотворных произведений Александра Пушкина респонденты чаще всего вспоминали роман «Евгений Онегин» (40 процентов), сказки «Руслан и Людмила» (32 процента) и другие. Самым известным его стихотворением жители России считают «Я помню чудное мгновенье…».

В телефонном опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

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опросСергей ЕсенинАлександр Сергеевич Пушкин
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