Государственный музей Пушкина будет работать бесплатно 10 февраля

Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Денежный переулок, 32 Карта всех событий

Вход в Государственный музей Пушкина и его филиалы будет бесплатным в День памяти поэта. Об этом сообщает пресс-служба музея.

— 10 февраля 2021 года состоится День памяти Александра Сергеевича Пушкина в честь 184-й годовщины со дня гибели поэта. Государственный музей Пушкина и его филиалы: мемориальная квартира Александра Пушкина на Арбате, мемориальная квартира Андрея Белого, Дом-музей Ивана Тургенева, Дом-музей Василия Львовича Пушкина, выставочные залы в Денежном переулке будут открыты для свободного посещения, — говорится в сообщении пресс-службы.

В этот день в музее состоится показ фотопроекта Юрия Роста «Пушкина нет дома» и пройдет концерт мастеров искусств под руководством заслуженного артиста РФ Анатолия Судакова.

В программе прозвучат стихи, отрывки из произведений и музыкальные композиции на стихи Пушкина. Чтобы посетить концерт, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте музея.

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