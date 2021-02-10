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Пугачеву и Орбакайте приняли за сестер из-за сходства на старом фото
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Пугачеву и Орбакайте приняли за сестер из-за сходства на старом фото

Никита Абрамов

Звезды

В Сети появился архивный снимок певицы Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте. Поклонники Примадонны поразились сходству артисток.

Снимок опубликовали на одной из фан-страниц Пугачевой в Instagram. На фотографии мама с дочкой позируют рядом и улыбаются на камеру. Сходства добавляют почти одинаковые макияж и оттенок волос.

Певиц в шутку назвали сестрами из-за их сходства на снимке.

«Отличная фотография, две красотки — мама и дочка»; «Сестры»; «Классные девчонки, такие светлые, яркие!» — написали поклонники в комментариях.

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Алла ПугачевасестрыКристина Орбакайте
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