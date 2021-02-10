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«В пещере горного короля»: Галкин продемонстрировал музыкальные успехи дочери
Фото: instagram.com/maxgalkinru/

«В пещере горного короля»: Галкин продемонстрировал музыкальные успехи дочери

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущий и шоумен Максим Галкин опубликовал видео, на котором его дочь Лиза исполняет композицию Эдварда Грига «В пещере горного короля».

На видеозаписи, опубликованной в Instagram Галкина, семилетняя Лиза сосредоточенно играет на пианино. В определенный момент девочка предупреждает, что сейчас будет «самое сложное».

После завершения игры дочери Галкин интересуется у Аллы Пугачевой, наблюдающей за Лизой за кадром, правильно ли девочка сыграла. Примадонна уклончиво отвечает, что Лизе «виднее».

Чтобы снять все вопросы, Лиза повторяет сложный фрагмент композиции и на этот раз, по оценке звездной мамы, справляется с ним.

Подписчики Галкина в Instagram высоко оценили успехи Лизы на музыкальном поприще. За шесть часов после публикации видео собрало свыше 1,15 миллиона просмотров.

Ранее Максим Галкин показал, как учит дочь французскому языку во время прогулки.

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