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Водителей предупредили о снегопаде в Москве во второй половине четверга
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Водителей предупредили о снегопаде в Москве во второй половине четверга

Кирилл Николаев

Город

Во второй половине четверга, 11 февраля, в столице ожидается снегопад, который продлится до 13–14 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что из-за снегопада может заметно ухудшиться дорожная ситуация в городе. В связи с этим водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. По возможности стоит пользоваться общественным транспортом.

ЦОДД круглосуточно следит за дорожной обстановкой в столице. На дорогах для автомобилистов будут работать 20 экипажей дорожного патруля.

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