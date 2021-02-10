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Около 240 тысяч рабочих мест создаст в Подмосковье строительство новых объектов
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Около 240 тысяч рабочих мест создаст в Подмосковье строительство новых объектов

Елена Фролова

Общество

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в Московской области остается на высоком уровне запрос на освоение земельных участков. За 2020 год в регионе выдали 27 тысяч разрешений, рассчитанных на 240 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на подмосковный комитет по архитектуре и градостроительству.

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) — документ, позволяющий инвестору или застройщику узнать о перспективах развития своего участка. Выдача градостроительных планов уже четыре года производится в онлайн-режиме. По словам председателя Мособлархитектуры Владислава Гордиенко, воспользоваться такой функцией можно с помощью портала госуслуг.

— Статистические данные показывают, что пандемия не смогла повлиять на высокий запрос инвесторов и жителей Подмосковья на освоение земельных участков, — отметил Владислав Гордиенко.

Уточняется, что порядка девяти тысяч ГПЗУ было выдано на строительство нежилых зданий. Из этого числа треть выдана для возведения складов и предприятий, 15 процентов — под торговые площади, 12 процентов — под сельскохозяйственное производство.

Еще пять процентов выделили для создания социальных объектов. Больше всего в 2020 году оформили ГПЗУ в Раменском, Одинцове, Дмитрове, Истре и Солнечногорске.

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