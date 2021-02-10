Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сильный снегопад и метель ожидаются в Подмосковье в ближайшие дни
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Сильный снегопад и метель ожидаются в Подмосковье в ближайшие дни

Анастасия Чанцева

Общество

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Московской области с 11 по 13 февраля.

— Снегопад, метель и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Московской области с вечера 11 февраля с сохранением до 13 февраля, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

На дорогах образуются снежные заносы, поэтому водителям рекомендуют быть предельно внимательными. Ухудшение погоды ожидается с 18:00 11 февраля до 18:00 13 февраля.

Читайте также: Москвичам пообещали сугробы «по пояс» после сильного снегопада

МЧСснегопадморозная погода
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Все мнения
О проекте