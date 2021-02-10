Сильный снегопад и метель ожидаются в Подмосковье в ближайшие дни

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Московской области с 11 по 13 февраля.

— Снегопад, метель и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Московской области с вечера 11 февраля с сохранением до 13 февраля, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

На дорогах образуются снежные заносы, поэтому водителям рекомендуют быть предельно внимательными. Ухудшение погоды ожидается с 18:00 11 февраля до 18:00 13 февраля.

Читайте также: Москвичам пообещали сугробы «по пояс» после сильного снегопада