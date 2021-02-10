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Перечень поставляемых через порты РФ грузов из Белоруссии могут расширить
Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Перечень поставляемых через порты РФ грузов из Белоруссии могут расширить

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Российская Федерация и Белоруссия прорабатывают вопрос о расширении перечня грузов из Белоруссии, которые поставляются через российские порты. Об этом в среду, 10 февраля, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, индикативный объем перевалки белорусских нефтепродуктов через порты России в 2021 году определен на уровне более 1,5 миллиона тонн. Стороны заявили о таком сотрудничестве и на ближайшую перспективу. На данный момент обсуждаются поставки других грузов из Белоруссии через российские порты.

Соглашение по перевозке белорусских нефтепродуктов будет действовать до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления, сообщает РИА Новости.

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