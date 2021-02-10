Диетолог рассказала, в каком продукте больше всего витамина С

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Чемпионом по наличию витамина С является любимая многими квашеная капуста, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Чемпион витамина С — не цитрусовые, которые, кстати, охлаждают, а квашенная капуста. Это самое зимнее блюдо. Содержит кротоновую кислоту, янтарную кислоту — она улучшает выработку энергии. Капуста улучшает состояние кишечной микрофлоры, от которой укрепляется иммунная система. Ее также усиливают кефир, простокваша, натуральные продукты, творог, — отметила диетолог.

Она также добавила, что в зимнее время будут полезными различные специи, перец, хрен, имбирь. Они оказывают обеззараживающее действие, борются с микробами и улучшают кровообращение. Зимой также рекомендуют есть редьку, чеснок, лук. Эти продукты разжижают кровь.

— Имбирь тоже оказывает противовоспалительное и антисептическое действие. Та же черная редька работает не хуже аптечных средств, — напомнила Соломатина.

Сладкоежкам в период зимы лучше кушать вишню, моченые яблоки, изделия с корицей и ванилью. Бодрости в морозный день придаст хурма, водоросли, фейхоа, грецкие орехи.

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