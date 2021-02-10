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Строительство 98 домов по программе реновации завершили в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

Строительство 98 домов по программе реновации завершили в Москве

Анастасия Волоснова

Город

С начала программы реновации в Москве построили 98 домов, общая площадь которых составила 1,2 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время из старых домов переселены 24,2 тысячи москвичей. Всего в процессе переселения находятся 33,7 тысячи жителей столицы из 223 старых домов.

— С 2017 года, когда стартовала программы жилья, в разных районах Москвы было спроектировано и построено 98 домов общей площадью порядка 1,2 миллиона квадратных метров. Под заселение из них уже переданы 76 домов, — сказал журналистам Бочкарев.

Заммэра отметил, что программа продолжает расширяться. На данный момент в Москве строятся 176 домов на 2,75 миллиона квадратных метров и проектируется 100 домов на 1,76 миллиона квадратных метров, сообщает Интерфакс.

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