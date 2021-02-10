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Яна Рудковская посоветовала детям и родителям смотреть шоу «Лучше всех»
Фото: insragram.com/rudkovskayaofficia

Яна Рудковская посоветовала детям и родителям смотреть шоу «Лучше всех»

Елена Фролова

Звезды

Продюсер и по совместительству мама четырех детей Яна Рудковская рассказала о пользе программ, подобных передаче «Лучше всех». Об этом сообщает Nation News.

— Мне кажется, здорово, когда ты смотришь на талантливых детей, стремишься отдавать их в развивающие секции, предоставлять им лучшую школу. Посмотреть, как ребенок хорошо читает, играет в шахматы, катается на коньках. Передача «Лучше всех» дает стимул ребятам стать в чем-то лучше. Это прекрасная программа. Она должна быть постоянно в поле зрения детей и родителей, — отметила Яна Рудковская.

Ранее актриса Агата Муцениеце в эфире YouTube-шоу МамBook заявила, что передача «Лучше всех» негативно сказывается на детской самооценке. Она считает, что демонстрация талантов одних детей может способствовать развитию комплекса у других.

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