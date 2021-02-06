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«Скоро люлечка будет мала»: Рудковская показала повзрослевшего младшего сына
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Скоро люлечка будет мала»: Рудковская показала повзрослевшего младшего сына

Никита Абрамов

Звезды

Продюсер Яна Рудковская показала поклонникам снимок, на котором запечатлена с сыном Арсением. Звезда отметила, что он слегка подрос.

— Скоро люлечка уже будет мала, — написала Рудковская.

Подписчиков умилила новая публикация звезды. Они оставили множество приятных комментариев под фото.

«Очень милый малыш!»; «Ого, богатырь какой»; «Сама нежность»; «Малыши так быстро растут», — написали подписчики Рудковской в Instagram.

Читайте также: «У многих будет шок»: Рудковская раскрыла детали дела из-за статьи о психическом расстройстве сына

Яна Рудковскаясын Плющенкодети
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