Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рудковская раскрыла детали дела из-за статьи о психическом расстройстве сына
Яна Рудковская заявила о намерении добиться открытого судебного процесса / Фото: youtube.com / Super

Рудковская раскрыла детали дела из-за статьи о психическом расстройстве сына

Юлия Курганова

Звезды

Продюсер Яна Рудковская на своей странице в соцсети Instagram рассказала о деталях судебного процесса против издания StarHit по делу о клевете из-за материала о психическом расстройстве ее сына Александра Плющенко.

Рудковская посетовала, что здоровому мальчику пришлось пройти судебно-психиатрическую экспертизу, но отметила, что это того стоило, так как ей удалось добиться возбуждения уголовного дела против StarHit.

— Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы — у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с автором, как и следствие, но автор очень боится с нами встречаться! Так вот, в рамках судебного процесса это все равно произойдет, более того, я буду ходатайствовать, чтобы этот процесс был открытый, и все видели лицо этого человека! — написала продюсер.

Также она добавила, что будет бороться вместе с адвокатом Александром Добровинским и его командой за принятие закона о запрете любых публикаций о несовершеннолетних в Сети без разрешения их родителей или опекунов.

Напомним, статья о Саше Плющенко появилась в издании StarHit 3 мая 2020 года. В ней сообщалось, что у наследника Рудковской и Плющенко якобы синдром Аспергера. Портал ссылался на анонимный Telegram-канал «НеМалахов».

Родители ребенка назвали данный материал ложным. Позже Рудковская заявила, что из-за статьи ее сын получил психотравму, из-за которой отказывался есть и ходить на тренировки. В связи с этим продюсер подала в суд на журналистов StarHit.

Читайте также: Психологическое состояние сына Плющенко повторно проверят на экспертизе

уголовное делоЯна Рудковскаясын Плющенко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте