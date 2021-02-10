«Я определилась с еще одной мечтой»: Ольга Бузова хочет исполнить гимн России

Фото: youtube.com / Peopletalk TV

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками своей мечтой. По ее словам, она хочет исполнить гимн России на каком-либо мероприятии.

— Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! — рассказала певица в своем микроблоге.

Бузова отметила, что это может быть любое мероприятие: чемпионат мира, Олимпиада или же парад Победы. Певица заявила в своем Instagram-аккаунте, что хочет, чтобы в ее мечте присутствовало все самое заветное, из чего складывается ее любовь к Родине.

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