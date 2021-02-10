Петр Бирюков заявил, что улицы Москвы после снегопада очистят за 8 суток

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Для полного очищения улиц Москвы от снега потребуется восемь суток. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад ожидается в столице с 00:00 субботы, 13 февраля, до 21:00 воскресенья, 14 февраля. За это время на столичные улицы может выпасть от 25 до 35 сантиметров осадков, отметил Бирюков.

— По сути, восемь суток понадобится, чтобы зачистить город полностью. Но улично-дорожная сеть, подходы к станциям метро, МЦК и МЦД, подходы к медицинским учреждениям, остановкам общественного транспорта — это первостепенные объекты, которыми будут заниматься, пока будет идти снег, — отметил заммэра.

Петр Бирюков рекомендовал москвичам воздержаться от поездок на личных автомобилях в выходные дни из-за снегопада, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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