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Правительство РФ планирует упростить въезд мигрантов в страну
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство РФ планирует упростить въезд мигрантов в страну

Елена Фролова

Внутренняя политика

Вопрос упрощения процедуры въезда мигрантов на территорию России постоянно обсуждается в кабмине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ФАН.

Он пояснил, что российское правительство считает это необходимым. Тема является актуальной как для агропромышленного комплекса, так и для строительной отрасли.

— Этот вопрос поднимался и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве, — пояснил Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что пока президент России Владимир Путин не обозначил свою позицию по данному вопросу.

Тем временем экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод в эфире НСН рассказал о кадровой нехватке в сельском хозяйстве страны. По его словам, на территории Российской Федерации есть крупные сельхозпроизводства, вокруг которых мало населения. Это вынуждает руководство предприятий привлекать рабочую силу издалека. При этом эксперт отметил, что есть нации, которые приспособлены к огородным работам.

— Есть нации — природные огородники, которые возятся в земле с большим удовольствием, то есть там еще и чаяние нужно, — пояснил Леонид Холод.

Он также добавил, что иностранных рабочих в области сельского хозяйства обычно привлекают к сезонным работам, например, к сбору урожая, так как там требуется много ручного труда.

Читайте также: Около 14 тысяч мигрантов въехало в РФ по упрощенной системе для работы на стройках

трудовые мигрантыРоссиярабочая сила
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